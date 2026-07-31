Лев Лещенко поделился мыслями о матче "Балтика" - "Динамо"

Лещенко: "Динамо" уже пора настраиваться на выигрыши
Народный артист России Лев Лещенко поделился мыслями о предстоящем матче "Балтика" - "Динамо".
По словам Лещенко, он ждет от "Динамо" победы над "Балтикой".
Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне текущего года. Немецкий специалист ранее уже работал в столичном клубе - с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые доходили до финала Кубка России и завоевывали бронзовые медали чемпионата страны.
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Сандро Шварца на домашнем стадионе сыграла вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 0:0. Во втором туре бело-голубые сыграют на выезде с калининградской "Балтикой".
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