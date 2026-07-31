Губерниев предрек исход матча «Балтики» и «Динамо»

Московское «Динамо» допустило ошибку, назначив Сандро Шварца главным тренером команды, «бело‑голубые» проиграют калининградской «Балтике» в матче второго тура Альфа‑Банк РПЛ, заявил «Матч ТВ» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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Встреча пройдет в Калининграде в субботу, 1 августа. Начало игры — в 20:45 (мск).

— Я жду прорыва от «Балтики», жду, что она покажет хорошую игру. Это испытание для [главного тренера «Балтики» Андрея] Талалаева, учитывая, что его команда и в конце прошлого сезона подбуксовывала, и первый матч провела не так, как хотели болельщики. В данной ситуации я считаю «Балтику» фаворитом. «Динамо» — великолепная команда, но с тренером они ошиблись. Поэтому «Балтика» обыграет «Динамо», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча смотрите с 20:40 на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.