Макаров назвал самый яркий момент карьеры в "Кайсериспоре"

Матч против "Галатасарая" больше всего запомнился футболисту Денису Макарову во время выступления в турецком "Кайсериспоре". Об этом Макаров рассказал ТАСС.

Макаров провел вторую часть сезона-2025/26 за "Кайсериспор". Всего он сыграл 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

"Самый запоминающийся момент в Турции - матч с "Галатасараем". Когда выходишь играть против "Галатасарая", это запоминается", - сказал Макаров.

С 1 июля Макаров выступает за "Крылья Советов".