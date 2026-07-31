Мостовой назвал явного фаворита чемпионской гонки

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии Rusfootball.info назвал команду, которая является явным фаворитом чемпионской гонки в РПЛ.

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- В нашем чемпионате уже сейчас можно видеть, кто на что будет претендовать. "Зенит" - однозначный претендент на чемпионство, а лидеры прошлого сезона будут стремиться создать интригу - тот же "Краснодар" не выпадет из гонки.

Борьба будет до последних туров - мы же помним, что в прошлом году "Зенит" уходил на перерыв на втором месте, и часто так бывает, что чемпион перед зимней паузой вообще не лидирует в таблице. У петербуржцев состав улучшился - купили защитника, нападающего, но и другие закупились, поэтому будет борьба.

- Как воспринимается РПЛ после чемпионата мира?

- Конечно, есть опустошение после чемпионата мира. Мундиаль - величайшее событие на планете Земля, ну а теперь смотрим наш чемпионат. Но так можно сказать про любую лигу - везде будет опустошение при просмотре после мирового первенства.