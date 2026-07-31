Экс-игрок ЦСКА высказался о финансовых проблемах российских клубов

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии Rusfootball.info высказался о финансовых проблемах российских клубов.

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- Какие ожидания от новичков РПЛ?

- Про "Родину" ничего не могу сказать - клуб планомерно развивается, выбрал свой путь. Испанский тренер, который ставит мелкий и средний пас, комбинации - что-то подобное и будем видеть на протяжении сезона. Ну а в "Факеле" сменилось руководство, есть проблемы с финансированием - очень и очень тревожно за клуб. Очень не хочется, чтобы команда стала "лифтером" между РПЛ и Первой Лигой.

"Ростов" тоже распродает лидеров, имеет финансовые проблемы - у клуба аналогичная ситуация. Но такие проблемы есть у многих клубов, за исключением, наверное 4-5 команд, которые и будут бороться за чемпионство.

- А остальным стоит сказать - "Денег нет, но вы держитесь"?

- Если вы получаете государственное финансирование, то сделайте нормальные зарплаты и премиальные - во всех клубах! Если хотите поехать на сборы в другую страну, то отправляйтесь за деньги спонсора, а не вывозите наши деньги. Либо тренируйтесь здесь! Зачем вывозить государственные средства? Нужно создавать условия здесь, готовить базы для всех российских клубов - и Первой, и Второй Лиги, - сказал Масалитин в разговоре с корреспондентом Rusfootball.info Даниилом Нахлёсткиным.