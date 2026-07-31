Экс-игрок "Зенита" оценил перспективы Соболева

Экс-футболист "Зенита" ответил, сможет ли Соболев стать лучшим бомбардиром РПЛ
Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин оценил перспективы Александра Соболева.
По словам Гасилина, Соболев может стать лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона.
- В этом сезоне Саша может стать лучшим бомбардиром. Конкурент Соболева Аугусто не отстаёт. Качественно вышел на замену и забил свой первый гол. Конкуренция поможет стать лучше и Фелипе, парень неплохой, - приводит слова Гасилина Metaratings.
В первом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 5:0. Александр Соболев записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу - ранее он заявлял, что хочет стать лучшим бомбардиром по итогам сезона. Новичок сине-бело-голубых нападающий Фелипе Аугусто вышел на замену во втором тайме и отметился забитым голом.
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