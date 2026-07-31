Экс-игрок «Челси» высказался о трансфере Лакруа

Бывший защитник «Челси» Гари Кэхилл высказался о трансфере футболиста сборной Франции Максанса Лакруа из «Кристал Пэлас». По данным СМИ, лондонцы заплатили за 26-летнего игрока обороны € 60 млн.

«Он отличный игрок, и это действительно умное приобретение. Думаю, сейчас он в прекрасном возрасте, и у него есть опыт регулярной игры в Премьер-лиге. Впереди у него ещё много лет, чтобы прогрессировать и учиться. А переход в такой клуб, как «Челси», даёт возможность двигаться дальше. Он участвовал в чемпионате мира в составе сборной Франции и заложил для себя хорошую основу. Но, опять же, как и когда я перешёл в «Челси», у тебя появляется возможность вывести свою карьеру на новый уровень», — приводит слова Кэхилла официальный сайт «Челси».