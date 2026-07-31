Защитник Бабич: «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство

Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что московский клуб всегда ставит перед собой задачу бороться за чемпионство. Во 2-м туре Альфа‑Банк РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом». Матч пройдёт 2 августа и начнётся в 20:30 мск.

«Если ты играешь за «Спартак», то давление присутствует всегда. Не могу сказать, являемся ли мы главными претендентами на титул, но «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство», — заявил Бабич в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл «Родину» со счётом 3:0. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит». Красно-белые — обладатели Фонбет Кубка России.