Моссаковский отреагировал на позицию РФС в споре с ФИФА

Моссаковский об РФС и УЕФА: «Странно объединяться с теми, кто лоббировал отмену России, плевал в лицо и спину. Мы в крестовый поход на ФИФА с ними собрались? Так кинут, подставят при первой возможности»
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на позицию РФС и УЕФА в споре с ФИФА.
Ранее УЕФА опубликовал заявление о готовности отказаться от участия европейских команд в чемпионате мира, если ФИФА продаст часть прав на турнир частным инвесторам. Совет выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.
«Странная новость. Странно объединяться в коалиции с теми, кто с тобой отказывается сесть за один стол. С теми, кто лоббировал нашу отмену. Кто запрещал в 2023 году возвращать к соревнованиям наших юношей и девочек. То, что хочет сделать Инфантино – это торговля игрой. Торговля ценностями. Желание этому противостоять вполне естественно. Но еще более естественно нежелание вставать в один строй с теми, кто упорно плевал тебе в лицо. А порой – и в спину. Мы в крестовый поход на ФИФА с ними плечом к плечу собрались? Так кинут. Подставят при первой возможности. И конечно, сделают все, чтобы мы оставались в изоляции. Нам точно с ними в один строй нужно?» – написал Моссаковский в своем телеграм-канале.
Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
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