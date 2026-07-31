Игрок "Динамо" перешел в "Динамо" Мх

Махачкалинское "Динамо" объявило о подписании полузашитника.

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- Егор Смелов перешел в махачкалинское "Динамо". 21-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт с нашим клубом, - сообщает пресс-служба махачкалинцев.

Егор Смелов является воспитанником московского "Динамо", всего он провел за основную команду во всех турнирах десять матчей и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне он выступал за "Нижний Новгород" на правах аренды - всего полузащитник провел за волжан 17 матчей и отметился двумя голевыми передачами.