Главные интриги 2-го тура РПЛ

Интересных афиш хватает.

Альфа-Банк РПЛ разгоняется. Не успели толком обсудить разгромные победы «Зенита» и «Спартака», крутость ассистента Данила Кругового, гениальный дебют Андрея Касаджикова и другие события 1-го тура, как уже стартует 2-й. И вот что нас ждёт в нём. Сразу отметим дисквалифицированных. Их двое – Илья Рожков из «Рубина» и Максим Савельев из «Оренбурга».

Сегодня вечером новый тур откроют неудачники предыдущего. «Родина» дебютировала в РПЛ с разгромного поражения в матче со «Спартаком». Однако есть смягчающий фактор: два из трёх голов новички пропустили после 79-й минуты. А «Ростов» вообще умудрился упустить не только победу, но и даже ничью с находившимся в меньшинстве «Оренбургом». И теперь начинает новый этап жизни, попрощавшись со спортивным директором Алексеем Рыскиным – тот руководил дончанами на протяжении девяти лет. Как футболисты, которых приводил в клуб менеджер, отреагируют на такие перемены?

Судить матч будет 26-летний Данил Набока. На уровне РПЛ он пока ещё не работал, так что проверка ожидается не только для игроков. Любопытно, что именно главному тренеру «Родины» Хуану Диасу выпало на старте сезона бороться с командами других испанцев Премьер-Лиги. Дуэль с Хуаном Карлосом Карседло ему не удалась. А как будет с Джонатаном Альбой? Жаль, что в 3-м туре «Родине» не бодаться с «Рубином» Франка Артиги. Кстати, история противостояния, пусть она и состоит пока исключительно из товарищеских встреч, за москвичами: две победы при одном поражении.

Субботнюю программу откроют «Акрон» и «Рубин». Главный вопрос здесь – изменит ли стратегию открытого футбола тренер тольяттинцев Срджан Благоевич. Его команда смело играла с «Зенитом» – и получила 0:5. Казанцам хватит класса, чтобы тоже наказывать за пустые зоны в обороне. Один только Мирлинд Даку чего стоит. Правда, тому не помешало бы чаще делиться мячом с партнёрами в завершающей стадии атак: пару раз албанец пожадничал в матче с «Краснодаром», при том что «Рубин» остался вдесятером после удаления Ильи Рожкова, и в том числе поэтому казанцы не набрали очков.

«Рубин» – крайне неудобный соперник для «Акрона». Тольяттинцы побеждали «Зенит» и «Спартак», а вот казанцев – ни разу за восемь официальных попыток. Впрочем, в прошлом сезоне соперники скатали две ничьих. В сентябре 2025-го, к примеру, «Рубин» ушёл с 0:2 на 2:2. Отсудит матч Ян Бобровский, при котором казанцы максимально беспромпромиссны: пять побед, четыре поражения и ни одной ничьей.

Далее сыграют ЦСКА и «Крылья Советов». Получится ли у самарцев вновь не уступить в Москве после нулей с «Динамо»? Причём «Крылья», согласно статистике портала Fotmob, насобирали даже чуть больше ожидаемых голов, нежели москвичи – 1,30 xG против 1,25 xG. Армейцы же показали: не нужно оценивать форму команды по результатам в межсезонье. ЦСКА практически всё время проигрывал. А в 1-м туре оформил волевую победу в матче с «Балтикой». После чего заодно забрал у калининградцев Максима Бориско. Даст ли Дмитрий Игдисамов одному из лучших вратарей прошлого сезона РПЛ практику сразу или Владислав Тороп останется в старте?

«Крылья» не побеждали ЦСКА в Москве аж с 2015 года (вот это серия!), когда Яхович положил безответный дубль. Легендарный матч, учитывая, что у нападающего всего три гола в Премьер-Лиге. С тех пор у самарцев две ничьих при семи поражениях. Вдобавок им не везёт при судействе Евгения Буланова: три последних матча – три поражения с общим счётом 2:10. На играх армейцев, к слову, в качестве главного арбитра Буланов не светился. Первой станет общая юбилейная 30-я в РПЛ.

Следом «Локомотив» в Каспийске проверит махачкалинское «Динамо», у которого тоже, как и у ЦСКА, волевая победа в 1-м туре. Причём гостевая: «горели» в Воронеже после вратарской оплошности Тимура Магомедова, зато в ответ забили дважды «Факелу». В предыдущем сезоне дагестанцы ни разу не уступили «Локо», да и в целом дома с московскими командами играли очень уверенно: нули со «Спартаком», 1:0 с «тёзками» и только одно поражение – во встрече с ЦСКА (0:1). Продолжится ли традиция?

«Локомотив» из-за кадрового голода (ушли Данил Пруцев и Дмитрий Воробьёв, травмирован Николай Комличенко, не готов Сесар Монтес) с «Ахматом» использовал впереди двух непрофильных центральных нападающих Вадима Ракова с Александром Руденко и смотрелся на фоне соперника блёкло. Хоть и вёл в счёте до 83-й минуты, потому что Зелимхан Бакаев подловил Турпала-Али Ибишева на перехвате и реализовал выход один на один. Если, как написал Иван Карпов, «Локо» вскоре покинет ещё и Артём Карпукас, перспективы команды станут точно не лучшими. Судьёй матча выбрали Сергея Карасёва, а при нём у «Локомотива» ничьих (13) и поражений (14) больше, чем побед (12).

Завершат субботнюю программу «Балтика» с московским «Динамо». В мае динамовцы уже побеждали в Калининграде (2:1). И калининградцы тоже обходились без Бориско, Кевина Андраде и Брайана Хиля. Первые двое команду уже покинули, третий – травмирован. Чинонсо Оффор хоть и забил ЦСКА на первой минуте, но не убедил в своей крутости, пару раз обидно проваливаясь в офсайд. Неудачный матч провёл новичок Фахд Муфи. А в какой сейчас форме находится вернувшийся к калининградцам Евгений Латышонок, у которого в 2026 году только три кубковых матча, вообще загадка. Неужели мы уже не увидим цепляющуюся за медали «Балтику»?

Не всё в порядке и у Сандро Шварца в «Динамо». Москвичи по делу не обыграли дома «Крылья Советов», во втором тайме практически двукратно уступив по касаниям мяча в чужой штрафной (6:11). Всё больше пошло разговоров, что возвращение немецкого тренера – скорее про ностальгию, чем про рационализм. Убедит ли он в обратном? Любопытно, что при судействе Инала Танашева бело-голубые в РПЛ не проигрывали (одна победа и три ничьих), тогда как «Балтика», напротив, не побеждала (поражение и ничья).

На воскресенье назначено три матча. Первый – между «Оренбургом» и «Зенитом». И это большая проблема для петербуржцев: последние четыре выезда к данному сопернику с его синтетикой в РПЛ принесли только одну победу при одной ничьей и аж двух поражениях. В последнем случае фаворит ещё и не реализовал сразу два пенальти. Шуток про тесную связь клубов после такого заметно поубавилось. А тут ещё и «Оренбург» находится на лютом моральном подъёме после камбэка вдесятером (удалили Максима Савельева) во встрече с «Ростовом».

С другой стороны, «Зенит» до прошлых выходных тоже давненько не побеждал со счётом 5:0 или крупнее. Если быть точным, с октября 2025 года, когда приложил в Кубке… как раз «Оренбург» (6:0). Но то было в Санкт-Петербурге. Да и такого джокера, как Андрей Касаджиков, оренбуржцы ещё не имели. Что автор 1+1 после выхода на замену покажет в матче с родным клубом? «Касаджиков сможет сыграть с «Зенитом», запрещающей опции в контракте нет», – уточнили в пресс-службе «Оренбурга» для «Чемпионата». Что касается арбитра, то у оренбуржцев потрясающие показатели при Евгении Кукуляке – семь побед, ничья и три поражения. Правда, перекос образовался из-за матчей ФНЛ.

Потом «Краснодар» примет «Факел». Пока что трудно сказать, за счёт чего воронежцы собираются остаться в РПЛ. После неуверенной по результатам весне в Лиге Pari они практически не усилились и обладают самым скромным в Премьер-Лиге составом. В 1-м туре «Факел» не наиграл даже на ничью дома с махачкалинским «Динамо» – худшей после «Крыльев» гостевой командой прошлого сезона. За 15 выездов она тогда ни разу не победила. И вот серия прервалась.

Краснодарцы же показали, что жизнеспособны даже без уехавшего в Саудовскую Аравию Эдуарда Сперцяна и травмированного Джона Кордобы. Вернувшийся в родной клуб Воробьёв «Рубину» не забил, зато попал в перекладину и в целом смотрелся уверенно. Никита Кривцов прекрасно управлял игрой и положил чудо-гол, а Хуан Боселли вообще оформил 1+1. Но будет ли «Краснодар» так же хорош без численного перевеса? С лучшего места ответ на вопрос узнает 32-летний арбитр Станислав Матвеев, у которого пока всего два матча на уровне РПЛ.

Ну и финально зрителей во 2-м туре порадуют «Ахмат» и «Спартак». Станислав Черчесов против главного клуба в жизни – это всегда интересно и принципиально. Тем более когда обе команды не испытывают значительных проблем и показывают качественную игру. Грозненцы выглядели ничуть не хуже «Локомотива», красно-белые – ничуть не хуже «Зенита» в Суперкубке плюс закошмарили «Родину».

Черчесов уже обыгрывал «Спартак» с «Ахматом». Правда, ещё до переименования клуба. Но в целом статистика совсем не в пользу тренера: шесть поражений, отсутствие ничьих и две победы. Последняя – в 2013 году с «Амкаром», когда за красно-белых ещё играли Юра Мовсисян, Араз Озбилис, Павел Яковлев, Хосе Хурадо и Сергей Паршивлюк, а прокачивал их мастерство их Валерий Карпин. Серия продолжится? Судить матч доверено Антону Фролову. Счастливым для какой-либо из команд его не назвать: «Спартак» при нём проиграл в Кубке «Ростову», а «Ахмат» в РПЛ – «Краснодару» и «Крыльям».