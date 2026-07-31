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Экс-игрок сборной Франции Бенжамен Менди продал копию Кубка мира на аукционе — L’Equipe

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Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенжамен Менди, ныне выступающий за польский «Погонь», продал свою копию Кубка мира на аукционе, организованном американским аукционным домом Goldin. Об этом сообщает L’Equipe.

Экс-игрок сборной Франции продал копию Кубка мира на аукционе
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Чемпион мира 2018 года продал свою копию трофея на аукционе, который завершился 25 июля. Награда была продана за € 54 тыс. Стоит отметить, эта цена является несколько заниженной, поскольку во время проверки на трофее бала найдена трещина у основания и незначительные следы износа. Покупатель также получил сертификат, подписанный Менди.

Ранее игрок выступал за «Гавр», «Марсель», «Монако», «Манчестер Сити», «Лорьян» и «Цюрих». В составе «Монако» Менди становился чемпионом Франции, с «Манчестер Сити» он трижды выиграл АПЛ, дважды — Кубок лиги, а также Суперкубок страны.

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