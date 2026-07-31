«Челси» готов продать нападающего

Нападающий «Челси» Лиам Делап может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщает издание The i Paper, на форварда есть три серьёзных претендента: «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Лидс». Ожидается, что в борьбу за англичанина вступят и другие клубы.

По данным источника, «Ноттингем Форест» ищет игрока, который мог бы составить конкуренцию нападающему Крису Вуду. Кроме того поклонником 23-летнего Делапа является новый главный тренер «лесников» Оливер Гласнер.

Тренеру «Эвертона» Дэвиду Мойес Делап тоже нравится, а «Лидс» также заинтересован в усилении конкуренции в линии атаки. Сообщается, что «Челси» готов продать игрока и оценивает его в € 41-47 млн