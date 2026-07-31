$79.8690.88

«МЮ» рассматривает защитника Холла из «Ньюкасла» и выясняет его стоимость

Sports.ru

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения защитника «Ньюкасла» Льюиса Холла, сообщает Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает игрока «Ньюкасла»
© Sports.ru

Манкунианцы продолжают оценивать доступные опции среди левых защитников. В связи с этим они начали работу для выяснения потенциальной стоимости 21-летнего игрока.

Контракт Холла с «сороками» рассчитан до 30 июня 2029 года. Статистику англичанина можно изучить здесь.

Sports.ru: главные новости