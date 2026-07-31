Елагин высказался о конфликте ФИФА и УЕФА

Известный комментатор Александр Елагин высказался о ситуации между ФИФА и УЕФА. Ранее стало известно, что ФИФА хочет передать права собственности на проведение чемпионатов мира частным инвесторам. В УЕФА выступили резко против этого решения, объявив бойкот турниров ФИФА.

«Коммерциализация спорта — сегодня реальность, от которой никуда не деться. Да и не надо. Это необходимая часть современной жизни. Футбол — самый лакомый кусок у денежных мешков. Никто не спорит с тем, что деньги, причём очень большие деньги, помогают развитию спорта. В конце концов, первый молодёжный ЧМ вряд ли бы состоялся в 1977-м без поддержки Coca-Сola. Новый президент ФИФА бразилец Авеланж, пришедший в 1974-м на смену англичанину Роузу, прекрасно понимал значение финансовых вливаний в современный футбол. Однако то, что творит Инфантино, можно охарактеризовать одним словом — заигрался. «Американизация» ЧМ с раздутым количеством участников и внедрением 3-минутных пауз в игре — убивает саму суть игры и её главный фестиваль четырёхлетия — финальный турнир ЧМ. Вместо продуманной корректировки в создании оптимального футбольного календаря предлагается залить игру деньгами и забыть о её сути, забыть о футболистах и зрителях, представив одних в роли бездушных роботов на поле, а других -«пиплом», который «схавает» всё что дадут «умные» мужи футбола. В сегодняшней борьбе за будущее нашего футбола как никогда важна роль личности в руководстве мирового спорта и консолидация здравых сил", — написал Елагин в своём телеграм-канале.