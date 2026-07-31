Эксперты оценили вероятность увольнения Инфантино с поста президента ФИФА

Оценена вероятность увольнения Джанни Инфантино с поста президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты дают 15 % вероятности того, что Инфантино уволят с поста главы организации. Поставить на это событие можно с коэффициентом 6,65.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, ФИФА планирует выделить управление турниром в отдельную компанию и продать инвесторам примерно 20-30 процентов ее акций.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что собираются бойкотировать следующий чемпионат мира в 2030 году в случае, если ФИФА продаст права на проведение турнира. К идее бойкота присоединились все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, в том числе и Российский футбольный союз (РФС).