Советник Инфантино ушел со своего поста в знак протеста

Старший советник президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста против планов главы ФИФА продать долю в чемпионате мира.

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В четверг стало известно, что Инфантино хочет продать долю в новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира по футболу. ФИФА на официальном сайте подтвердила планы создания компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческую деятельность ФИФА, а также деятельность по организации турниров.

— Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и преданный футбольный болельщик, я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает вопрос о продаже доли в чемпионате мира. Позвольте мне внести ясность: я не принимал участия в этом предложении и категорически против него. Это плохая сделка для ассоциаций‑членов ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для долгосрочного будущего игры, — приводит слова Кордейро Sky News.

ФИФА разослала письмо всем 211 ассоциациям‑членам, предоставив им срок до 19 сентября для принятия решения о том, хотят ли они принять сделку. Ранее все члены УЕФА единогласно согласились бойкотировать турниры ФИФА в случае реформы, также ее осудили в КОНКАКАФ и Азиатской конфедерации футбола.