«Арсенал» близок к покупке игрока сборной Бразилии

«Арсенал» близок к покупке Гимараэса у «Ньюкасла» за 90 млн евро, стороны обсуждают бонусы. «Лион» получит 8+ млн ( L’Équipe)
Трансфер Бруно Гимараэса из «Ньюкасла» в «Арсенал» вступил в завершающую стадию, сообщает L’Équipe.
Стороны приблизились к соглашению после того, как «канониры» предложили 90 миллионов евро за 28-летнего полузащитника сборной Бразилии.
При этом клубам еще предстоит согласовать размер бонусов и агентские комиссии. Если в ближайшие дни все детали будут улажены, бразилец станет игроком «Арсенала».
За развитием ситуации следит «Лион», который в 2022 году продал Гимараэса в «Ньюкасл», сохранив за собой 20% от будущей прибыли при последующей продаже игрока. Как ожидается, потенциальная сделка принесет французскому клубу более 8 миллионов евро.
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