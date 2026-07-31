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Игроки «Милана» и Аморим почтили память Барези минутой молчания на тренировке. Футболку Франко с 6-м номером положили в центр круга

Sports.ru

Тренировка «Милана» началась с минуты молчания в честь ушедшего из жизни Франко Барези.

Игроки «Милана» и Аморим почтили память Барези
© Sports.ru

Экс-защитник «россонери» и сборной Италии скончался в возрасте 66 лет. 

Миланцы находятся на предсезонном сборе в Перте.

Перед началом занятия тренер Рубен Аморим, его штаб и вся команда встали в круг и почтили минутой молчания память Барези. В центре круга лежала футболка с 6-м номером Франко, который выведен из обращения в клубе.

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