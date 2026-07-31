Экс-вице-президент "Динамо": никто не реанимирует безнадежного пациента

«Никто из тренеров «Динамо» не реанимирует безнадежного пациента. Клуб не будет бороться за золото, пока Дзержинский после реинкарнации не займется футбольными делами». Анатолий Воробьев о Шварце
Бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев считает, что ни один тренер не сможет привести клуб к чемпионству.
В мае на пост тренера бело-голубых вернулся немец Сандро Шварц.
«Поборется ли «Динамо» за чемпионство со Шварцем? Недавно исполнилось 100 лет со дня смерти Феликса Дзержинского, который был основателем и первым почетным председателем общества «Динамо». В эзотерических практиках предполагается воскрешение усопших. «Динамо» будет бороться за чемпионство, когда Феликс Эдмундович найдет время после реинкарнации заняться футбольными делами. Я же, в качестве продолжателя дела патологоанатома с картины Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа», могу лишь констатировать, что никто из тренеров, приходящих в «Динамо», не сможет реанимировать безнадежного пациента», – заявил Воробьев.
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«Никто из тренеров «Динамо» не реанимирует безнадежного пациента. Клуб не будет бороться за золото, пока Дзержинский после реинкарнации не займется футбольными делами». Анатолий Воробьев о Шварце
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