«Интер» возобновил попытки приобрести игрока «Ливерпуля»

«Интер» возобновил попытки приобрести полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса.

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Ранее сообщалось, что «нерадзурри» предложили 32 миллиона евро за игрока, но «красные» ответили отказом.

По данным The Athletic, миланский клуб вновь связался с мерсисайдцами через посредников, которые указали, что итальянцы готовы заплатить за Джонса 35 миллионов евро.

Это все еще меньше 40 млн евро, которых, по мнению «Ливерпуля», стоит игрок, подтверждают источники.

У Джонса остался один год по контракту, и высокопоставленные лица в клубе АПЛ настаивают на том, что они предпочли бы потерять англичанина бесплатно в 2027 году, чем одобрить его уход за сумму ниже их оценки.

Активных переговоров о новом контракте с Джонсом пока нет. Однако «Ливерпуль» был бы заинтересован в обсуждении нового соглашения, если удастся преодолеть разногласия в ожиданиях между двумя сторонами.