Вратарь Агкацев обратился к болельщикам «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев обратился к болельщикам южного клуба. Он поблагодарил из за поддержку и попросил продолжать в том же духе.

«Ожидания интересные, потому что прошедшие два сезона для нас, можно сказать, были успешные во многом благодаря тому, что мы с болельщиками были единым целым. Вот хочется, пользуясь случаем, поблагодарить болельщиков за поддержку. На протяжении всего сезона мы чувствовали и ощущали их поддержку и на домашних матчах, и на выездных. Поэтому в этом сезоне ждём такой же поддержки. Я уверен, что все вместе у нас получится достичь больших результатов», — сказал Агкацев в видео на YouTube-канале пресс-службы «Краснодара».