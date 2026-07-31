Объявлено имя нового капитана "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев назвал нового капитана и вице-капитана команды.

"Капитаном будет Джон Кордоба, вице?капитаном – Станислав Агкацев, еще двумя вице?капитанами будут Никита Кривцов и Витор Тормена.

Для тренеров это всегда сложный выбор. Бывают ситуации, когда в команде некого назначить, а здесь было много кандидатов. У нас есть группа футболистов, которым не нужна повязка, чтобы быть капитанами", - сказал Мусаев.

Напомним, в текущее летнее трансферное окно состав "Краснодара" покинул полузащитник Эдуард Сперцян, который был капитаном команды.

Команда Мурада Мусаева стартовала в новом сезоне Российской Премьер-Лиги с гостевой победы над казанским "Рубином" со счетом 3:1. В воскресенье, 2 августа, "быки" примут у себя дома воронежский "Факел" в рамках второго тура чемпионата.