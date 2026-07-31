Премьер‑министр Великобритании призвал президента ФИФА уйти в отставку

Премьер‑министр Великобритании Энди Бернэм призвал Джанни Инфантино уйти в отставку с поста президента Международной федерации футбола (ФИФА).

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Ранее издание The Times сообщило, что Инфантино хочет продать долю в новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира. ФИФА на официальном сайте подтвердила планы создания компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческую деятельность ФИФА, а также деятельность по организации турниров. Старший советник Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста против планов главы ФИФА.

— Это было возмутительное предложение. Сама мысль о том, что этот вопрос может быть поднят, показывает, что, на мой взгляд, этот человек — неподходящая кандидатура для руководства ФИФА, — приводит слова Бернэма London Evening Stadrad.

При этом все члены Союза европейских футбольных ассоциаций единогласно согласились бойкотировать турниры ФИФА в случае реформы, также ее осудили в Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и Азиатской конфедерации футбола.