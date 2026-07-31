«Сантос» разместил бюст и статую Неймара в клубном музее

«Сантос» разместил в клубном музее бюст Неймара, его статую и футболку с автографом.

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34-летний форвард является воспитанником «Сантоса». В этом клубе Неймар начал свою профессиональную карьеру. Бразилец выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 год и с 2025-го по настоящее время. В составе клуба он выиграл Кубок Либертадорес в 2011 году.