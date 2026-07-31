Выяснилось, когда ФИФА решит, расширять ли ЧМ до 64 команд

ФИФА к 14 августа решит, расширять ли ЧМ до 64 команд. Голосование за продажу части прав на турнир пройдет после 19 сентября
ФИФА планирует к середине августа определиться с решением о расширении чемпионата мира с 48 до 64 сборных.
Об этом сообщил репортер The Times Мартин Зиглер, ссылающийся на документы организации.
«Последние новости. Это невероятно. Вчера ФИФА опубликовала инструкцию о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд – решение будет принято до 14 августа. Интересно, кто выиграет от этого больше всего... Может быть, частные инвесторы...» – написал Зиглер в своем аккаунте в X.
Также журналист поделился информацией о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.
«Решение о привлечении агентства будет принято к 14 августа, после чего у него будет 4 недели на завершение анализа – в срок до 19 сентября, чтобы ассоциации проголосовали за продажу доли в чемпионате мира», – сообщил Зиглер.
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Лазарев исполнил два четверных прыжка в короткой программе по время закрытых контрольных прокатов
Гави грозит дисквалификация за стычку с аргентинцами после финала ЧМ. RFEF работает над апелляцией и намерена доказать, что это хавбека атаковали, а не он
ФИФА к 14 августа решит, расширять ли ЧМ до 64 команд. Голосование за продажу части прав на турнир пройдет после 19 сентября