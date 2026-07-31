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ФИФА к 14 августа решит, расширять ли ЧМ до 64 команд. Голосование за продажу части прав на турнир пройдет после 19 сентября

Sports.ru

ФИФА планирует к середине августа определиться с решением о расширении чемпионата мира с 48 до 64 сборных.

Выяснилось, когда ФИФА решит, расширять ли ЧМ до 64 команд
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Об этом сообщил репортер The Times Мартин Зиглер, ссылающийся на документы организации.

«Последние новости. Это невероятно. Вчера ФИФА опубликовала инструкцию о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд – решение будет принято до 14 августа. Интересно, кто выиграет от этого больше всего... Может быть, частные инвесторы...» – написал Зиглер в своем аккаунте в X.

Также журналист поделился информацией о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Решение о привлечении агентства будет принято к 14 августа, после чего у него будет 4 недели на завершение анализа – в срок до 19 сентября, чтобы ассоциации проголосовали за продажу доли в чемпионате мира», – сообщил Зиглер.
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