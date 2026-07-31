Гави грозит дисквалификация за стычку с аргентинцами после финала ЧМ

ФИФА начала разбирательство по поводу стычки между игроками Испании и Аргентины после финала ЧМ-2026 (1:0).

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Согласно документу ФИФА, дело было открыто из-за предполагаемого неспортивного поведения Гави, из-за которого испанцу грозит как минимум один матч дисквалификации.

Как сообщает Mundo Deportivo, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уже работает над апелляцией. По мнению RFEF, Гави не совершал никакого нарушения, а сам подвергся агрессии со стороны аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, который повалил его на газон.

Стычка началась после столкновения между Паредесом и Эриком Гарсией. Аргентинский игрок грубо толкнул защитника Испании, после чего Гави отреагировал.

RFEF считает, что Гави ни в коем случае не должен получать наказание. Кроме того, федерация может использовать прецедент с приостановкой дисквалификации Фоларина Балогуна из США, чтобы добиться аналогичного решения для игрока «Барселоны».

Дисциплинарная комиссия ФИФА ведет расследование также в отношении игроков сборной Аргентины – Леандро Паредеса, Науэля Молины, Тьяго Альмады, а также тренера Аргентины Роберто Айялы, ударившего по лицу Дани Ольмо.