Тренер "Краснодара" поделился ожиданиями от игры с "Факелом"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался перед матчем второго тура РПЛ с "Факелом".

"Нужно быть профессионалами и ни в коем случае не думать, что будет легко, потому что легко не будет. Уверен в этом на 100%. У нас вообще нет никакого разделения, выходим, максимально играем каждый матч", - сказал Мусаев на пресс-конференции.

Матч второго тура РПЛ между "Краснодаром" и "Факелом" состоится 2 августа в 18:15 по московскому времени.

В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева на выезде одержала победу над казанским "Рубином" со счетом 3:1.