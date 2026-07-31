Матчи РПЛ покажут в Китае

Российская премьер-лига (РПЛ) заключила соглашение о показе матчей турнира на территории Китая. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Игры сезона-2026/27 российского чемпионата будут транслироваться на одной из ведущих спортивных цифровых платформ страны - Leisu Sports. Около 80% матчей будут доступны с комментарием на китайском языке, оставшиеся 20% - с интершумом.

Ранее ТАСС сообщал, что показ матчей РПЛ возобновился в Бразилии на трех местных платформах.

Новый сезон РПЛ начался 24 июля и завершится в мае 2027 года. Второй тур стартует 31 июля матчем между московской "Родиной" и "Ростовом".