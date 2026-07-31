Мусаев ответил на вопрос о трансферах «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможных новых летних подписаниях южного клуба.

– Вы уже говорили, что трансферная кампания продолжается. Насколько близок трансфер вингеров в «Краснодар»?

– Многое из того, что мне попадается на глаза, не соответствует действительности. Какие-то люди, которые пишут, что они близко к клубу, они прямо вообще не близко. И я думаю, что трансфер будет, наверное, только игрока, который бы мог очень агрессивно претендовать на основной состав. Если будет такая возможность, я думаю, что, наверное, мы этот трансфер сделаем. Если не будет возможности, будем, наверное, обходиться теми ресурсами, которые есть. Сейчас такая ситуация, общаемся день ото дня, смотрим, что возможно будет сделать. Возможно, будет, возможно, нет, — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале пресс-службы «Краснодара».