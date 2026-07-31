Экс-игрок сборной СССР: ФИФА и УЕФА себя уничтожат

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный отреагировал на бойкот УЕФА в связи с планами ФИФА.

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Ранее УЕФА опубликовал заявление о готовности отказаться от участия европейских команд в чемпионате мира, если ФИФА продаст часть прав на турнир частным инвесторам. Совет выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.