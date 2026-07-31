Экс-тренер "Томи" высказался об игре "Спартака"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Петраков высказался об игре "Спартака".

"Спартак" очень зависим от Барко. Атака полностью лежит на аргентинце, он и создает, и сам забивает. Это хороший лидер для команды. Атака с Барко и без него — две разные команды", - сказал Петраков "Матч ТВ".

Эсекьель Барко выступает за "Спартак" с июля 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 75 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 19 голевых передач. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро, контракт 27-летнего аргентинца истекает по окончании сезона.