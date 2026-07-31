Нигерийский игрок «Краснодара» продолжит карьеру в Греции

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид продолжит карьеру в Греции.

23-летний футболист из Нигерии перешел в «Левадиакос».

Греческий клуб не сообщил о формуле трансфера вингера. «Краснодар» пока не делал заявлений.

В сезоне-2025/26 Мозес забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах РПЛ, Его подробная статистика – здесь.