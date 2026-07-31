Кудряшов считает, что Батракову уже в этом сезоне нужно уезжать в Европу

Полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову нужно уже в этом сезоне переходить в европейский клуб, заявил «Матч ТВ» бывший футболист сборной России Федор Кудряшов.

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Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» заинтересован в трансфере Батракова. На прошлой неделе представитель игрока Владимир Кузьмичев сообщил «Матч ТВ», что, по его информации, переговоры между «Локомотивом» и парижским клубом были, но стороны не договорились. В воскресенье «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в матче первого тура Альфа‑Банк РПЛ, Батраков провел на поле все 90 минут.

— Кто вам нравится из молодых русских ребят?

— Кисляк и Батраков. Мое сугубо личное мнение — Батракову уже в этом сезоне нужно уезжать в Европу. Кисляку нужно провести еще год на том уровне, который у него был в прошлом сезоне, а потом тоже уезжать.

— Если у Батракова будет предложение не от топ‑клуба, тоже стоит ехать?

— Смотря какая команда. Но в целом я за то, чтобы он уехал, — сказал Кудряшов «Матч ТВ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В прошлом сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.