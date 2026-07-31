«Родина» — «Ростов»: Митя Крижан забил автогол на 52-й минуте

"Ростов" на выезде обыграл московскую "Родину" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2. В начале матча счет открыл игрок "Родины" Икер Посо. На 16-й минуте Иван Комаров сравнял счет с пенальти. На 52-й минуте Митя Крижан из "Родины" срезал мяч в собственные ворота. Через четыре минуты Андрей Лангович забил третий мяч "Ростова". Игрок "Родины" Артур Гарибян на 74-й минуте забил второй мяч "Родины". Окончательный счет матча установил Даниил Шанталий. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка. "Родина" после двух туров не набрала очков. "Ростов" имеет в активе три балла. В следующем туре РПЛ "Ростов" сыграет на выезде с московским ЦСКА. Встреча состоится 8 августа. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. "Родина" сыграет в третьем туре с петербургским "Зенитом" 9 августа. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.