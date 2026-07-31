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Защитник «Ростова» Лангович признан лучшим игроком матча 2‑го тура РПЛ против «Родины»

Матч ТВ

Защитник «Ростова» Андрей Лангович признан лучшим игроком матча второго тура Альфа‑Банк РПЛ против московской «Родины».

Защитник «Ростова» Лангович признан лучшим игроком матча против «Родины»
© ФК «Ростов»

Встреча в Химках завершилась со счетом 4:2 в пользу ростовчан. Лангович провел на поле всю игру и отметился голом и передачей.

Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры чемпионата, лауреаты выбираются совместно лигой и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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