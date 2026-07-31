Защитник «Ростова» Лангович признан лучшим игроком матча против «Родины»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович признан лучшим игроком матча второго тура Альфа‑Банк РПЛ против московской «Родины».

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Встреча в Химках завершилась со счетом 4:2 в пользу ростовчан. Лангович провел на поле всю игру и отметился голом и передачей.

Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры чемпионата, лауреаты выбираются совместно лигой и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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