«Арсенал» согласовал условия личного контракта с Винисиусом

Чемпион Англии по футболу "Арсенал" согласовал условия личного контракта с бразильским нападающим испанского "Реала" Винисиусом. Об этом сообщил портал HandofArsenal.

По информации источника, в ближайшее время руководство лондонского клуба направит "Реалу" предложение о покупке игрока, однако сумма не называется.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что "Арсенал" готов платить Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба, предложив больше, чем он получает на данный момент. Зарплата футболиста в "Реале" составляет 400 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Винисиусу 26 лет, он перешел в "Реал" летом 2018 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27. В составе команды бразилец отметился 128 забитыми мячами и 100 голевыми передачами в 375 матчах различных турниров. Вместе с командой игрок трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, дважды - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, по разу - кубок страны и Межконтинентальный кубок. До перехода в "Реал" он играл за бразильский "Фламенго", воспитанником которого является.

За сборную Бразилии на счету Винисиуса 13 голов и 10 результативных передач в 54 играх. С национальной командой он дошел до финала Кубка Америки в 2021 году.