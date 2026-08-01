Оценены шансы Сафонова выиграть Суперкубок УЕФА в составе ПСЖ

Букмекеры оценили шансы французского ПСЖ победить английскую «Астон Виллу» и выиграть Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает Sport24.

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Аналитики назвали парижан явными фаворитами: победа ПСЖ в основное время оценивается коэффициентом 1,79 (вероятность около 54 процента), ничья — 3,95 (25 процентов), а успех «Астон Виллы» — 4,60. Эксперты ожидают результативный матч: на тотал больше 2,5 гола установлена котировка 1,89, на тотал меньше 2,5 — 1,91.

Уверенную победу ПСЖ с форой −1,5 можно взять за 3,05. В линии на обладателя трофея с учетом возможной серии пенальти ПСЖ также выглядит фаворитом: победа парижан оценивается коэффициентом 1,33.

В составе ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия) 12 августа 2026 года. Начало — в 22:00 по московскому времени.