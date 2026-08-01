Инфантино сделал заявление на фоне скандала вокруг реформы ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отказывается от скандального проекта коммерциализации футбольной организации. Проект «вызвал разногласия» и «больше не отвечает изначально поставленной цели». Заявление Инфантино опубликовали на сайте ФИФА.

Инфантино отметил, что проект FIFA под названием Forward Enterprise «был призван заложить основу для дальнейшего укрепления наших национальных ассоциаций и нашего вида спорта по всему миру». Но это планировалось сделать при поддержке большинства ассоциаций-членов FIFA. Были проведены консультации с ними, а также Советом FIFA, конфедерациями и другими заинтересованными сторонами.

«Мы внимательно выслушали все мнения, после чего стало очевидно, что проект вызвал разногласия такого характера, которые — независимо от уровня поддержки — больше не отвечают изначально поставленной цели. Наша задача всегда заключалась и будет заключаться в том, чтобы объединять и развивать. В связи с этим данное предложение продвигаться не будет», — заявил Инфантино.

По его словам, «в ближайшие дни и недели» он намерен собрать все заинтересованные стороны, чтобы обсудить общие интересы и развитие футбола во всех странах.

Накануне стало известно, что 25-страничный документ под названием FIFA Forward Enterprise Member Materials предусматривает создание новой компании для управления коммерческой деятельностью ФИФА. Цель — увеличение прибыли. 20% акций планировалось продать американскому инвестору Джошуа Кушнеру. Это родственник президента США Дональда Трампа.

Документ вызвал негативную реакцию и даже бойкот у членов ФИФА.