$79.4691.19

Президент ФИФА Инфантино отказался от скандальной коммерческой реформы

Майк Габриелян

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отказывается от скандального проекта коммерциализации футбольной организации. Проект «вызвал разногласия» и «больше не отвечает изначально поставленной цели». Заявление Инфантино опубликовали на сайте ФИФА.

Инфантино сделал заявление на фоне скандала вокруг реформы ФИФА
© Global Look Press

Инфантино отметил, что проект FIFA под названием Forward Enterprise «был призван заложить основу для дальнейшего укрепления наших национальных ассоциаций и нашего вида спорта по всему миру». Но это планировалось сделать при поддержке большинства ассоциаций-членов FIFA. Были проведены консультации с ними, а также Советом FIFA, конфедерациями и другими заинтересованными сторонами.

«Мы внимательно выслушали все мнения, после чего стало очевидно, что проект вызвал разногласия такого характера, которые — независимо от уровня поддержки — больше не отвечают изначально поставленной цели. Наша задача всегда заключалась и будет заключаться в том, чтобы объединять и развивать. В связи с этим данное предложение продвигаться не будет», — заявил Инфантино.

По его словам, «в ближайшие дни и недели» он намерен собрать все заинтересованные стороны, чтобы обсудить общие интересы и развитие футбола во всех странах.

Накануне стало известно, что 25-страничный документ под названием FIFA Forward Enterprise Member Materials предусматривает создание новой компании для управления коммерческой деятельностью ФИФА. Цель — увеличение прибыли. 20% акций планировалось продать американскому инвестору Джошуа Кушнеру. Это родственник президента США Дональда Трампа.

Документ вызвал негативную реакцию и даже бойкот у членов ФИФА.

Главное сейчас