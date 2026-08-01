Глава РПЛ высказался о возможном возвращении РФ в международный футбол

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о возможном возвращении российских сборных и клубов в международный футбол. Александр Алаев согласен с мнением, что российский футбол вернется на международную арену в последнюю очередь.

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"Допустят ли российский футбол в последнюю очередь, после всех других видов спорта? Это не мои слова, но об этом говорили большие эксперты. И, наверное, это правда", - сказал Алаев "Матч ТВ".

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет принял решение о восстановлении Олимпийского комитета России и призвал международные федерации снять запреты для российских спортсменов.