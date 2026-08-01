УЕФА выдвинул ультиматум Инфантино

УЕФА стремится добиться отставки Джанни Инфантино с поста президента Международной федерации футбола (ФИФА). Все 55 стран-членов УЕФА проголосуют за отставку швейцарца путём вынесения вотума недоверия, если он не сложит полномочия добровольно. Союз может инициировать такой вотум, имея в своём распоряжении всего 43 страны-члена. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, у УЕФА также есть план по дискредитации Инфантино, проект которого разработал сам швейцарец. Во время коррупционного скандала с бывшим президентом ФИФА Зеппом Блаттером Инфантино втайне разработал план по отдалению УЕФА от Международной федерации футбола и созданию альтернативной мировой футбольной организации (Инфантино работал в УЕФА до президентства в ФИФА в 2016 году. — Прим. «Чемпионата»). Этот план не был представлен официально. Однако теперь УЕФА рассматривает возможность применения подобных мер против самого Инфантино.

В субботу, 1 августа, УЕФА публично выразил недоверие к руководству ФИФА после разработки ей проекта по продаже доли прав на чемпионат мира и другие турниры частным инвесторам.