УЕФА заявил, что потерял доверие к руководству ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что утратил доверие к руководству Международной федерации футбола (ФИФА) после анонсированных планов продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Ранее на текущей неделе ФИФА на официальном сайте подтвердила планы создания компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческую деятельность ФИФА, а также деятельность по организации турниров, и пригласила частных инвесторов приобрести доли в ней. Предложение вызвало негативную реакцию УЕФА, сообщалось об угрозах бойкота чемпионата мира. В ночь на субботу по московскому времени пресс‑служба ФИФА опубликовала заявление главы организации Джанни Инфантино, в котором он признал, что проект вызвал разногласия, а также заявил, что предложение не будет реализовано.

— УЕФА приветствует решение ФИФА отказаться от плана продажи доли прав на свои соревнования, включая чемпионат мира, в частные руки. Это предложение было единогласно отклонено национальными ассоциациями УЕФА, а также многими другими федерациями и конфедерациями по всему миру, чья задача — защищать футбол.

УЕФА благодарит всех болельщиков, лиги, клубы, игроков, отдельных лиц, ассоциации и конфедерации, которые выступили против этой схемы, а также многих премьер‑министров, глав государств и комментаторов, которые продемонстрировали президенту ФИФА, что футбол не продается.

Мы не можем продолжать в том же духе с секретными схемами, разрабатываемыми в ускоренном темпе, придуманными безликими лицами и имеющими сомнительную пользу для игры. Мы должны выявить виновных и привлечь их к ответственности.

Правильно, что в ближайшие дни и недели УЕФА будет работать со своими ассоциациями и в тесном сотрудничестве с другими конфедерациями, чтобы проанализировать произошедшее и разработать план, гарантирующий, что подобное больше не повторится. Этот анализ должен быть тщательным и фундаментальным. Ни один вариант не должен быть исключен. Нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи, — говорится в заявлении на сайте УЕФА.