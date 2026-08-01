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УЕФА заявил, что потерял доверие к руководству ФИФА после планов продать часть прав на ЧМ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что утратил доверие к руководству Международной федерации футбола (ФИФА) после анонсированных планов продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

УЕФА заявил, что потерял доверие к руководству ФИФА
© Global Look Press

Ранее на текущей неделе ФИФА на официальном сайте подтвердила планы создания компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческую деятельность ФИФА, а также деятельность по организации турниров, и пригласила частных инвесторов приобрести доли в ней. Предложение вызвало негативную реакцию УЕФА, сообщалось об угрозах бойкота чемпионата мира. В ночь на субботу по московскому времени пресс‑служба ФИФА опубликовала заявление главы организации Джанни Инфантино, в котором он признал, что проект вызвал разногласия, а также заявил, что предложение не будет реализовано.

— УЕФА приветствует решение ФИФА отказаться от плана продажи доли прав на свои соревнования, включая чемпионат мира, в частные руки. Это предложение было единогласно отклонено национальными ассоциациями УЕФА, а также многими другими федерациями и конфедерациями по всему миру, чья задача — защищать футбол.

УЕФА благодарит всех болельщиков, лиги, клубы, игроков, отдельных лиц, ассоциации и конфедерации, которые выступили против этой схемы, а также многих премьер‑министров, глав государств и комментаторов, которые продемонстрировали президенту ФИФА, что футбол не продается.

Мы не можем продолжать в том же духе с секретными схемами, разрабатываемыми в ускоренном темпе, придуманными безликими лицами и имеющими сомнительную пользу для игры. Мы должны выявить виновных и привлечь их к ответственности.

Правильно, что в ближайшие дни и недели УЕФА будет работать со своими ассоциациями и в тесном сотрудничестве с другими конфедерациями, чтобы проанализировать произошедшее и разработать план, гарантирующий, что подобное больше не повторится. Этот анализ должен быть тщательным и фундаментальным. Ни один вариант не должен быть исключен. Нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи, — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

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