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Инсайдер назвал цену, за которую «Реал» может продать Винисиуса

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Мадридский «Реал» будет готов выслушать предложения о приобретении крайнего нападающего Винисиуса Жуниора за сумму от € 150 млн, сообщает The Touchline в социальной сети X со ссылкой на данные инсайдера и журналиста Хосе Феликса Диаса. По данным источника, продать бразильца «сливочные» могут, если он не подпишет новый контракт.

Названа цена, за которую «Реал» может продать Винисиуса
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Ранее сообщалось, что за сиутацией вокруг Винисиуса внимательно следит лондонский «Аренсал». Винисиус играет за «Реал» с лета 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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