The Telegraph озвучил кандидатов на замену Джанни Инфантино

Согласно информации, опубликованной газетой The Telegraph, руководство УЕФА активно ищет кандидатуру на должность президента ФИФА, которая освободится после ухода Джанни Инфантино.

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В шорт-лист претендентов входят глава КОНКАКАФ Виктор Монтальяни из Канады и президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа.

Ранее Европейский футбольный союз поставил президента ФИФА Джанни Инфантино перед выбором: добровольно оставить пост или быть смещенным через процедуру недоверия.

Союз располагает поддержкой 43 национальных ассоциаций из 211 членов ФИФА, что дает ему возможность запустить этот механизм. При этом уже 55 европейских стран заняли антиинфантиновские позиции.