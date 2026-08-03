Генич предположил, в каком клубе РПЛ мог бы оказаться Слуцкий

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о российском тренере Леониде Слуцком, который ранее покинул китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». По мнению Генича, в будущем Слуцкий мог бы возглавить ЦСКА, где он уже работал с 2009 по 2016 год.

«Смотри. У ЦСКА сейчас неплохо идёт, они четыре очка набрали — «Балтику» обыграли в сложном матче, «Крылья» не обыграли. Сейчас ещё перенесённый матч из Ростова в Москву, это как дополнительный бонус для ЦСКА — у них на старте получаются вообще одни домашние матчи. И это очень важно для Игдисамова — очень хорошо пойти по очкам. Но если вдруг что-то пойдёт не так, то в ЦСКА Леонид Викторович вполне возможно мог бы вернуться», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».