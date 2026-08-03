Футбольная ассоциация Уэльса первой отозвала поддержку Инфантино на выборах президента ФИФА

Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) официально отозвала поддержку кандидатуры действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на выборах главы организации.

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ФИФА ранее объявила о планах создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческую деятельность ФИФА, а также деятельность по организации турниров, и пригласила частных инвесторов приобрести доли в ней. Предложение вызвало негативную реакцию со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщалось об угрозах бойкота чемпионата мира. Позже ФИФА опубликовала заявление Инфантино, в котором он признал, что проект вызвал разногласия, а также заявил, что предложение не будет реализовано.

— FAW настоящим подтверждает, что отказывается от поддержки кандидатуры Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА на четырехлетний срок. Недавние провалы в области эффективного управления, лидерства, ценностей, взаимодействия с заинтересованными сторонами, коммуникаций привели нас к ситуации, когда Инфантино утратил доверие FAW в качестве человека, который должен и дальше возглавлять мировой футбол. Неспособность поставить интересы футбола на первое место — это провал, с которым мы не можем смириться, — говорится в заявлении FAW, которое приводит Sky News.

По данным источника, Футбольная ассоциация Англии также готовится отправить письмо, в котором уведомит об отказе от поддержки кандидатуры Инфантино.

Выбора президента ФИФА состоятся на конгрессе федерации, который пройдет в Рабате в марте 2027 года. Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В апреле функционер заявил, что выдвинет свою кандидатуру на следующие выборы главы ФИФА.