Футбольная ассоциация Уэльса первой отозвала поддержку Инфантино на выборах президента ФИФА

Футбольная ассоциация Уэльса первой отозвала поддержку переизбрания Инфантино на пост главы ФИФА
Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) стала первой национальной федерацией, которая публично объявила об отзыве поддержки кандидатуры Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. FAW больше не поддерживает его переизбрание на новый срок. В своём заявлении FAW указала на проблемы в управлении организацией. «Недавние провалы в управлении, процессах, руководстве, ценностях, взаимодействии с заинтересованными сторонами, коммуникации и принятии взвешенных решений привели к ситуации, в которой господин Инфантино утратил доверие FAW и больше не может оставаться во главе мирового футбола. Неспособность поставить интересы футбола на первое место — это провал, который мы не можем принять», — говорится в заявлении. Отзыв поддержки связан с недавними событиями вокруг ФИФА. Организация рассматривала возможность продажи доли в коммерческих правах чемпионата мира частным инвесторам. После критики со стороны УЕФА и других футбольных организаций Инфантино отказался от этой инициативы. Несмотря на это, он сохраняет намерение баллотироваться на новый срок. Выборы президента ФИФА пройдут на конгрессе организации в Марокко в марте 2027 года.