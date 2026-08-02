«Эвертон» договорился с «Арсеналом» о трансфере полузащитника Кристиана Нёргора. Как сообщает издание Sky Sports, сумма трансфера составит около € 8 млн. Таким образом, 32-летний датчанин покинет лондонский клуб всего через год после перехода из «Брентфорда».

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В прошлом сезоне Нёргор провёл 20 матчей во всех турнирах, но только семь из них пришлись на английскую Премьер-лигу, в которой «Арсенал» стал чемпионом.

По данным источника, в «Эвертоне» Нёргор заменит полузащитника Идрисса Гейе. 36-летний сенегальский хавбек покинул клуб на прошлой неделе после истечения срока действия контракта с «ирисками».