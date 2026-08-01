Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на своем поле победил московский «Локомотив» в матче второго тура Альфа‑Банк РПЛ.

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Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Миро (57‑я минута) и Никита Глушков (73), мяч железнодорожников на счету Вадима Ракова (31). В эпизоде с первым голом «Динамо» защитник «Локомотива» Евгений Морозов влетел шипами в колено Антону Митрюшкину, после чего голкипер попросил помощи врачей и не смог продолжить матч. На замену вышел Илья Лантратов.

«Динамо» набрало шесть очков и поднялось на первое место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» (1 очко) располагается на 11‑м месте.

В следующем туре махачкалинцы 9 августа на выезде сыграют с московским «Динамо», железнодорожники днем ранее примут тольяттинский «Акрон».