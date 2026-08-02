«Пока ничего не чувствую, все впереди». Моуринью — о возвращении в «Реал»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил, что доволен командой в ходе подготовки к сезону‑2026/27, но пока не испытал сильных эмоций от возвращения. В июне Моуринью был назначен главным тренером мадридского клуба. Соглашение с 63‑летним специалистом рассчитано до 30 июня 2029 года.

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Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 годы, под его руководством команда победила в чемпионате Испании, завоевала Кубок и Суперкубок страны. В субботу «Реал» сыграл вничью с итальянской «Фиорентиной» (2:2) в товарищеском матче. — В матче с «Фиорентиной» я увидел три разных лица «Реала»: свежее, уставшее и сильно измотанное.

Свежая команда сыграла очень хорошо. Мы провели первый тайм на очень высоком уровне и могли вести с крупным счетом. Второй тайм получился более сложным с точки зрения физической борьбы, так как нам противостояла типичная итальянская команда. «Реал» есть «Реал», даже если играет товарищеский матч.

С первого дня подготовки я очень доволен командой, хотя не все футболисты еще вернулись после чемпионата мира. По поводу своего возвращения в Мадрид пока ничего не чувствую. Все впереди, — цитирует Моуринью Marca.

Ранее португалец был главным тренером «Порту», итальянских «Интера» и «Ромы», английских «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», а также турецкого «Фенербахче».